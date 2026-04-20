Program Japanske agencije za međunarodnu saradnju u okviru Ministarstva spoljnih poslova omogućava mladima iz Japana da volontiraju širom sveta. U Srbiji ih je trenutno devetoro. Jedan od njih je tridesetogodišnji Kazuma Sugano iz Tokija, koji je došao na dve godine u jednu od najmanjih naših opština.

Planirao je da volontira u Africi ili Južnoj Americi, ali mu je sudbina posle završenih studija društvenih nauka, master studija i dvogodišnjeg radnog iskustva, namenila, kaže, Srbiju. Pre deset meseci stigao je u Ćićevac, gradić sa blizu 4.000 stanovnika i priključio se udruženju „Okular".

„Moja predznanja o Srbiji, uoči dolaska, bila su skromna. Da ste zemlja fudbala, tenisa, košarke. Naučio sam mnogo o vašoj kulturi i istoriji, o ljudima koji me okružuju. Velike su razlike između naša dva naroda. Ogledaju se u temperamentu, radnim i životnim navikama. Najviše me fascinira vaša otvorenost prema drugim nacijama", kaže Kazuma Sugano, volonter iz Japana.

Kazumu je privuklo to što se „Okular" bavi inkluzijom, što radi sa decom sa smetnjama u razvoju, kaže Strahinja Milutinović iz tog udruženja.

„Kazuma je malo otvorenija osoba u odnosu na prosečnog Japanca, ima veliku želju da radi sa marginalizovanim grupama kao i generalno da pomaže ljudima", naveo je Milutinović.

Prevod na srpski jezik najpoznatije japanske knjige za decu, koju je doneo sa sobom, bio je prvi zajednički zadatak.

„Nešto vrlo interesantno je da se pet primeraka ove knjige nalazi u bibliotekama u Vatikanu. Neki bogati donator je otkupio pedeset primeraka, čini mi se, ove knjige i pet primeraka od njih je baš na srpskom", kaže Aleksandra Milutinović iz udruženja „Okular".

Japanskom kulturom ophođenja, Kazuma je osvojio stanovnike Ćićevca.

„Preko dana se uglavnom družimo, idemo na kafe, šetnje i tako to. To mu najviše u stvari i prija zato što je došao iz ogromnog grada", kaže Jovan Aleksić iz Ćićevca.

„Shvatio sam da ljudi ovde na prvi pogled ne prave veliku razliku između Japanaca i Kineza, pa sam se dosetio i kao znak prepoznavanja, na ranac stavio zastave – zemlje izlazećeg sunca iz koje dolazim i vaše u kojoj trenutno živim", dodaje Kazuma.

Proslavio rođendan u Srbiji

Uoči Vaskrsa je proslavio jubilarni rođendan.

„Proslava Kazuminog 30. rođendana je bila miks srpske kulture i japanske kulture. Zna sad čime želi da se bavi i zna da želi da radi sa mladima i zna da voli i ovo mesto i da voli Srbiju“, kaže Anica Stamenković iz udruženja „Okular" iz Ćićevca.

Druži se i sa Kruševljanima. Predstavio se tribinom „Otkrij Japan" u Alternativnom kulturnom centru „Gnezdo", gde je nedavno održao i radionicu japanske kuhinje.

