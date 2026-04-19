Melina Džinović se juče udala za dve decenije starijeg britanskog milionera u Monaku, nakon čega se gala slavlje nastavilo u Italiji.
Sada je osvanula fotografija mlade, dok je uživala sa prijateljicama u venčanici na jahti.
Na venčanju, dizajnerka je promenila nekoliko venčanica, a u jednoj od njih je pozirala i na jahti svog supruga koja vredi oko 10 miliona evra.
Njena prijateljica, koja je očigledno bila zadužena za izgled mlade, objavila je selfi sa jahte dok je Melina u ruci držala šampanjac i nazdravljala.
Melina je zvanično uzela suprugovo prezime i od sada se preziva Arnold.
Milioner nosi dve burme
Melina je sva ponosna hodala šetalištem u Portofinu, dok ju je suprug milioner držao pod ruku.
No, ono što su mnogi primetili, jeste da je Džefri na levoj ruci nosio dva prstena na ruci.
-"Šta je ovo, jel milioner ima još neku?", "Čovek ladno ima dva prstena", "Pa ovo je haos, Melina nije prva?" - neki su od komentara koji su preplavili mreže.
Alo/Telegraf
BONUS VIDEO:
Komentari (0)