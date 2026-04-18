Legendarna glumica Branka Petrić napunila je 89 godina, a svoj divan dan proslavila je u kafani okružena najbližim prijateljima i porodicom.

Sa osmehom na licu oduvala je svećice, te nije krila zadovoljstvo što posebne trenutke provodi sa voljenima.

Podsetimo, Brankin suprug, legendarni Bekim Fehmiju svoj ne život okončao samoubistvom, što je njegova supruga opisala kao veoma dobro izrežiran i estetičan čin odlaska.

- Pucao je u sebe, ali mu je ostao samo mali ožiljak na slepoočnici, dok mu je lice bilo mirno i lepo. Moj pepeo će ići u more, njegov je otišao u prizrensku Bistricu, a svaka reka se uliva u more, pa ćemo se naći - govorila je za domaće medije.

