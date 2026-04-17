Melina Galić i milioner Džerfi Pol Arnold večeras, 17. aprila organizovali su gala svadbeno slavlje pred venčanje, u jednom restoranu u Nici.

Ekipa Telegrafa je u malom mestu pored Nice, gde smo ekskluzivno usnimi prve kadrove mladenaca

Oko 70 zvanica stiglo je na Azurnu obalu kako bi sa budućim mladencima proveli veče u svečanoj atmosferi.

Među njima, bio je i Melinin otac, Sulejman Galić, koji je se posebno doterao za ovu priliku, te je u odelu zablistao ispred prestižnog restorana.

Nije mogao da prestane da grli Melinu, te je ovaj prizor raznežio sve prisutne, a posebno je skrenula pažnju zelena kesa koju nije ispuštao, te ju je sve vreme nosio sa sobom.

