Vučić je ocenio da bi takav model mogao da unese novu energiju u proces proširenja i omogući državama kandidatima da dobiju konkretna priznanja za sprovedene reforme i pre punopravnog članstva u EU.

„Ono što je najvažnije jeste da ljudima prevedemo ono što ste slušali ceo dan o toj postepenoj integraciji, odnosno o predlogu koji su izneli Makron i Merc i kroz non-pejper, kao i kroz sve ono što je ponuđeno.

Mi smo apsolutno za to, mislim da je to dobar predlog i mislim da će on promeniti, rekao bih, ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji.

To ne znači izbegavanje bilo kakvih obaveza, naprotiv, ali znači da kada uradite nešto za to dobijete priznanje i da možete da sedite za stolom.

Verujem da ćemo u narednom periodu, uz stvari koje treba da obavimo i reforme koje treba da sprovedemo, konačno otvoriti treći klaster, ali i vrlo brzo biti spremni za otvaranje Klastera 2 i nekih drugih klastera.“