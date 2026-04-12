Pevačica Jelena Karleuša je u vaskršnjem intervjuu govorila o svojim ćerkama i porodičnim vrednostima, ističući koliko je ponosna na njihovo vaspitanje, međusobno poštovanje i bliskost koju imaju kao porodica.

-Bore se i ponosne su. Svi znaju da su moja deca divno vaspitana, devojčice, fine, kulturne i veoma su ponosne na mamu, a i ja na njih. I to je ono što zapravo treba da bude cilj svih nas, lepo vaspitana deca, stabilna porodica, poštovanje roditelja, poštovanje majke i deca koja služe na ponos roditeljima. Kada bi svaka porodica tako razmišljala i tako vaspitavala decu, mi bismo zaista bili najjača nacija - istakla je Jelena.

Otkrila je i da li se pribojava trenutka kada će njene mezimice dovesti svoje momke na upoznavanje sa njom.

-Pa ne. Čak mi je jako čudno što uopšte ne pominju ni dečake, ni momke, ni ljubav, ni simpatije. Često ih pitam o tome, jer sam ja bila zaljubljive prirode u njihovim godinama. Malo su drugačije od mene. Stidljivije su, povučenije i zatvorenije. Ali naravno, kada se to bude desilo, imaće svu maminu podršku i savete da ne ponove moje greške - naglasila je pevačica.

"Sa Duškovom majkom imam prelep odnos"

Osvrnula se i na to kakva će biti kao tašta, ali je istovremeno priznala da je sa majkom svog bivšeg supruga Duška Tošića u dobrim odnosima, te da njihov razvod nije poremetio odnos između njih dve.

-Sigurno super. Bez obzira na moj odnos sa bivšim mužem, moja svekrva je divna prema meni, te i danas imamo divan odnos. Na primer, sa Duškovom majkom imam prelep odnos, ona mene mnogo voli i ja nju takođe. Tako i treba da bude, apsolutno. Generalno, žene moraju da se podržavaju - bila je iskrena.

Takođe je govorila o tome kako je odrastanje uz samohranu majku, pokojnu Divnu Karleušu oblikovalo njen pogled na roditeljstvo i porodične vrednosti, te kako je to iskustvo prenela na vaspitanje svojih ćerki.

-Kao što sam i ja danas samohrana majka, i moja majka je bila takođe. Naučila me je da majka može da bude i otac i majka, da može da ti pruži i dom i čitavu porodicu, da ti bude i oslonac i da se te porodične vrednosti neguju, čak i kada je samo jedna žena bez te druge polovine. To sam prenela i na svoju decu. Bez obzira na to što sam sama, što sam ih sama podigla i podižem ih, smatram da ništa nisu uskraćene, kao što ni ja nisam bila, i da ih to nije učinilo manje vrednim - zaključila je Karleuša za Pink.