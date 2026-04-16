Najbogatiji estradni par stigao je na Lešće, gde će danas biti sahranjena supruga legendarnog Čede Markovića, Ljiljana, koja je preminula 11. aprila.

Na večni počinak ispratiće je brojni prijatelji, sin Marko sa porodicom, suprug Čeda, a tu su i lica sa estrade među kojima i Vera Matović sa suprugom Ratomirom.

Bračni par Matović važi za jedan od najbogatijih na estradi. Oni poseduju luksuznu vilu u elitnom delu Beograda koja vredi neverovatnih dva miliona evra, a imaju i pozamašnu kolekciju umetničkih dela.

Vera je jednom prilikom objasnila kako je upoznala svog supruga, te kako su svoje bogatstvo godinama sticali i umnožavali.

Moj brat i ja smo radili i on je došao u našu grupu. Naravno, brat i sestra su imali svoj bakšiš. Tada sam bila Ostojić. Pošto je bila to jedna kuća, on je nosio kući taj bakšiš. I tada je moj sadašnji muž pitao mog brata zašto meni ne da pola bakšiša da kupim haljine, cipele, čarape... Od tada je moj brat počeo meni da daje deo bakšiša. Mi smo muzikom stekli mnogo, roditeljima smo iskopali bunar, dosta smo zarađivali - otkrila je pevačica svojevremeno u emisiji "Rada sam" na televiziji Pink.

