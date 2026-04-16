Marina Tadić je nedavno izazvala lavinu komentara kada je izjavila da se ženama smanji mozak nakon što se porode.

Tada je bez dlake na jeziku ispričala šta misli, ne razmišljajući o tome kolika će prašina da se podigne ubrzo.

- Kad se porodiš, tebi se mozak smanji, ja mislim da je to naučno dokazano, zato što ti dete uzme pola svega. Počela sam da zaboravljam, pa posle nekog vremena se vrati. Danas mi je nešto sve oko medicine i sa Maki sam imala jednu debatu, ali nećemo o tome - rekla je Tadićeva i svojom izjavom je nasmejala čitav studio, te je dodala:

"Mlade mame znaju da sam u pravu"

- Ozbiljno vam kažem da počnete nekako da zaboravljate, ali to je prvih godinu, dve... Ove mlade mame koje su se tek porodile će razumeti, one znaju sigurno o čemu pričam i stojim iza toga da malo zaboravljate.

BONUS VIDEO: