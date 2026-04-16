Snežana Dakić bila je sedam godina u braku sa Vladimirom Mikićem.

Svojevremeno, voditeljka je otkrila da je jedan od razloga kraha braka bilo neverstvo njenog supruga.

Kako je ispričala, Vladimir ju je varao u trenutku kada se borila sa velikim zdravstvenim problemom.

- Da budem iskrena ja u braku nisam imala osećaj da sam prevarena. Tada sam imala iskustvo blisko smrti, imala sam operaciju gde mi je ugrađen stent ka mozgu i to je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to - rekla je iskreno voditeljka i otkrila da joj je bilo jako teško što su mediji saznali za neverstvo njenog supruga.





- Taj manjak podrške, emocionalne i psihološke, pri tom to je i medijski bilo toliko ispraćeno da je to bila tortura. U momentima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR. To je bilo jako loše iskustvo za mene i to je bila jedna medijska tortura. Danas je to normalno, to je danas svakodnevna tema. Mene je bilo sramota da se o tome piše - rekla je Snežana Dakić u emisiji "Ordinacija" na RTS-u.

