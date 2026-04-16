Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je juče da je predsednik Srbije veliki političar sa iskustvom koji oseća raspoloženje svog naroda.

On je to rekao na konferenciji za novinare nakon sastanka sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i podsetio da je Vučić više puta izjavio da se zemlja neće pridružiti Evropskoj uniji pod antiruskim uslovima, prenosi Tas.

Lavrov je izneo i tvrdnju da EU pokušava da Srbiju pretvori u tampon zonu prema Rusiji.

- Predsednik Aleksandar Vučić je u razgovorima sa predsednikom (Rusije) Vladimirom Putinom više puta rekao da evropsku perspektivu vidi prvenstveno iz perspektive ekonomskih interesa Srbije, interesa integracije u infrastrukturu koju je stvorila Evropska unija, ali taj interes će se uvek ostvarivati bez ugrožavanja odnosa s Rusijom jer je srpski narod, kako pokazuju sva istraživanja javnog mnjenja, istorijski imao vrlo dobar odnos prema Ruskoj Federaciji, kao i prema Narodnoj Republici Kini - rekao je Lavrov.

Lavrov je naglasio da Rusija poštuje taj stav, ali da čuju i šta Evropa govori.

- Srbiji se govori da može da nastavi pregovore o pridruživanju ako ispuni dva uslova - prizna nezavisnost Kosova - što je dovoljno da shvatite antisrpsku prirodu stava Brisela i drugo, morate da se pridržavate svih, bez izuzetka, sankcija koje Evropska unija nameće Ruskoj Federaciji. To je sve. Drugim rečima, pokušavaju da Srbiju pretvore u neku vrstu tampon zone prema Rusiji - naglasio je Lavrov.

Kako je dodao, za razliku od EU, Rusija je zainteresovana da Balkan ima ujedinjujuću infrastrukturu - ekonomsku, kulturnu i u svakom smislu.

- I istoj stvari, istom cilju ujedinjenja i da dovede uzajamnu korist do maksimuma, teži kineska inicijativa 'Pojas i put', koja je takođe veoma popularna na Balkanu i aktivno se promoviše. Zato smo mi, naravno, kao i Narodna Republika Kina, za srpski narod. Ne sumnjam da ćemo poštovati izbor upravo srpskog naroda. On mora da se pita kakvu budućnost vidi za sebe. I predsednik Vučić to odlično razume, oseća raspoloženja svojih građana kao veliki političar sa iskustvom - zaključio je Lavrov.

Bog daje onoliko tereta koliko možete da ponesete

Odgovarajući na pitanje novinara kako je doživeo izjavu ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da je Vučić političar sa velikim iskustvom i da vodi politiku u interesu građana Srbije, Vučić je rekao da je uvek govorio da se Srbija nalazi na evropskom putu i da je navodio mnoge razloge zbog kojih to čini, a da je neke od njih spomenuo i Lavrov.

-Rekao sam da ćemo se truditi da to nikada ne bude na uštrb ruskih interesa, a pre svega, srpskih interesa. Gledaćemo da se tako ponašamo, iako je za nas prostor veoma sužen. Jasno mi je mesto gde je takva izjava, veoma obimna i veoma dugačka, o Srbiji data. Jasno mi je da je to bila važna tema i na sastanku kineskog i ruskog ministra spoljnih poslova. Jasno mi je da će biti brojna očekivanja sa različitih strana od Srbije u narednom periodu, ali svakome je Bog dao onoliko tereta koliko može da ponese - rekao je Vučić.