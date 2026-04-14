Pevač Milan Radosavljević svoju bogatu karijeru nikada nije gradio na skandalima, međutim, nekoliko puta naišao je na neprijatne situacije.

Jendom prilikom povela se priča da je Milana udario grom i da je sahranjen sa harmonikom. Tada se pisalo i da su lopovi otkopali grob, kako bi ukrali instrument.

- Svašta sam čuo o sebi, ali postoji najveća laž, urbana legenda na koju nikako ne mogu da stavim tačku. Kažu da me je udario grom, da su me sahranili i to sa harmonikom koju su lopovi odmah nakon toga pošli da ukradu. Kada je, kao, grob otkopan, ja sam bio živ - kazao je pevač.

- Sada stavljam tačku na tu priču. Nemam pojma odakle potiče, ali znam da su je dosoljavali i znam i ko je dosoljavao. Nema istine u tome. Prvi put sam u Rušnju na svadbi čuo tu priču, došao sam kod majke i pričam joj: "Idu dvoje mladih i pitaju me da li sam poginuo!" Majka kaže: "Iju, šta sve neću čuti!" Kad nije pala u nesvest. A dokle ide taj bezobrazluk govori i to da, kada gostujem negde na nekoj televiziji, zovu gledaoci i ubeđuju me da sam sahranjen. "Ne znaš ti, znamo mi" - govorio je Milanče jednom prilikom za Kurir.

