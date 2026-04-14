Čeda Jovanović i njegov blizak prijatelj Aleksandar Kos, koji i živi sa njim, u poslednjem periodu su nerazdvojni.

Pored toga, vrlo su aktivni na društvenim mrežama gde neretko pokazuju kako provode zajedničko vreme, ali i odgovaraju na privatna pitanja.

Tako je Kos nedavno govorio o razlici u godinama i otkrio da je deceniju i po mlađi od svog prijatelja.

Kos je otkrio da je rođen 1987. godine, što znači da je 16 godina mlađi od Jovanovića, koji je rođen 1971.

"Stolice su poletele, čaše i flaše su popadale"

Čeda se, inače, u centru Beograda sukobio sa poznatim advokatom.

Prema rečima svedoka, situacija je eskalirala u trenutku kada je Jovanović ustao od stola i krenuo ka toaletu. Tada mu je, kako tvrdi očevidac, nepoznati muškarac iz čista mira dobacio pogrdne i provokativne reči. Jovanović se, navodno, okrenuo i krenuo ka njemu, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba koji je vrlo brzo prerastao u fizički obračun.

- U sekundi je nastao potpuni haos. Aleksandar je odmah skočio da zaštiti Jovanovića, a onda su se umešali i ostali prisutni. Stolice su poletele, čaše i flaše su popadale, stakla su popucala. Ljudi su izašli iz lokala - opisuje scene sagovornik.

BONUS VIDEO: