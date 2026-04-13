Ilon Mask upozorava da je Mađarska "pala pod kontrolu Soroša" nakon poraza Viktora Orbana, dok se sin Džordža Soroša raduje izbornoj pobedi Petra Mađara.

Ilon Mask je danas upozorio da je Mađarska "pala pod kontrolu Soroša" nakon što je premijer Viktor Orban izgubio parlamentarne izbore.

Mask je naveo da je "Soroš organizacija preuzela Mađarsku" i dodao da će ljudi to kasnije žaliti.

Pobeda Petra Mađara izazvala je slavlje Aleksandra Soroša, sina Džordža Soroša, dok mediji i komentatori na internetu ocenjuju izbor kao veliki gubitak za Orbana.

