Sanja Vučić je pre nekoliko godina saznala da ima Hašimoto sindrom koji joj stvara brojne probleme.

Sa ciljem da pomogne ljudima koji boluju od iste bolesti Sanja je svojevremeno javno govorila o svom stanju.

- Bila sam kod psihijatra i mislila sam da je to neki vid depresije što mi je doktorka na kraju dijagnostikovala. To, naravno, nije bilo tačno. Propisala mi je antidepresive, što ja, naravno, nisam pila - rekla je nekadašnja članica grupe "Hurricane", pa dodala:

- Ovo je razlog zašto uvek u intervjuima volim da pomenem svoj problem sa štitnom žlezdom, jer ja u tom periodu nisam mogla da prepoznam svoje simptome. Nisam znala da to postoji uopšte - rekla je Sanja za "Una" televiziju.

"Moram da uzimam terapiju dok sam živa"

Nakon niza pregleda i analiza, Sanji su doktori otkrili da ima Hašimoto koji je neizlečiv.

- Žao mi je što se Hašimoto predstavlja kao bauk, a zapravo je stanje sa kojim se može sasvim dobro živeti. Najneprijatnija je činjenica da morate da uzimate terapiju dok ste živi, ali ako ljudi svakog jutra piju kafu, zašto ja pola sata pre doručka ne bih popila jednu tableticu? Jednostavnije rečeno, kad doživite stres ili se duže vreme nervirate, a moguće je i da imunitet "zabaguje", u telu počnu da se stvaraju antitela koja štitnu žlezdu doživljavaju kao neprijatelja. Ta "vojska antitela" pokušava da je uništi, nesvesna da je reč o vitalnom delu organizma. Kad je znatnije ugroze, ona prestane da luči hormone, pa hipofiza upozorava organizam da nešto nije u redu. Već stvorena antitela ne mogu da nestanu, ali možete da ih smanjite tako što pijete hormone koje bi, da je sve u redu, proizvodila štitna žlezda. Upravo zato govorimo o neizlečivom stanju - kazala je Sanja jednom prilikom.

