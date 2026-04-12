Lidija Vukićević je progovorila o proslavi Vaskrsa u svom domu, načinu na koji farba jaja, bogatoj trpezi koju priprema, te se i prisetila proslave ovog praznika u detinjstvu.

Kako je istakla, praznici imaju posebnu čar otkako je njena porodica postala bogatija za još jednog člana, unuku Dariju.

- Kao i svake godine potrudim se da napravim bajku u kuću, pogotovo što nam je sada i Darija tu, moja unučica. Sa njom je sve veselo i šareno. Pre svega farbam crvena jaja i čuvarkuću, ali skupimo se svi, tako da mi je tada puno srce - rekla je Lidija, pa dodala:

- Kada je reč o trpezi, ja sam zadužena za nju, pošto dolaze svi kod mene. Jedem sve osim mesa, ali napravim bogatu trpezu i sebi rusku salatu bez mesa i pogaču, tako da je meni lično to omiljeno.

"Ne stavljamonož na sto"

Kako je istakla, odmalena je naviknuta na to da tokom ovog dana nož ne sme biti na stolu, te poštuje tradiciju.

- Svi moji vaskršnji dani dok sam bila dete bili su srećni. Rasla sam u jednoj veoma harmoničnoj porodici, to je bila prevelika sreća. Tu je bilo i jaja i trpeze i sve ono što se za Vaskrs priprema. Nikada nismo stavljali nož na sto, jer se nož ne stavlja! I ja danas po principu moje majke danas tako proslavljam Vaskrs - zaključila je glumica za Pink.

