Pravoslavni vernici okupili su se sinoć u ponoć u Hramu Svetog Save na arhijerejsku liturgiju povodom Vaskrsa, a među njima je bila i pevačica Ceca Ražnatović koja je došla u pratnji svojih najbližih.
Pevačica je bila u pratnji sestre Lidije Ocokoljić, sestričine Helene Ocokoljić i zeta Predraga Ocokoljića.
Kao i svake godine Ceca se sa pravoslavnim vernicima pomolila, a zatim se i pričestila.
Liturgiji u Hramu Svetog Save prisustvovala je i Viki Miljković koja je došla u pratnji muža Dragana Taškovića Tašketa.
Viki i Ceca su se u jednom momentu snažno zagrlile i jedna drugog čestale Vaskrs.
I Sorfa na liturgiji
Harmonikaš Aleksandar Sofronijević je kao i svake godine sa pravoslavnim vernicima Vaskrs dočekao u Hramu Svetog Save u Beogradu.
Nakon što je prisustvovao ponoćnoj liturgiji Sofra se pomolio, a zatim i pričestio.
