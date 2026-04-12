Pravoslavni vernici okupili su se sinoć u ponoć u Hramu Svetog Save na arhijerejsku liturgiju povodom Vaskrsa, a među njima je bila i pevačica Ceca Ražnatović koja je došla u pratnji svojih najbližih.

Pevačica je bila u pratnji sestre Lidije Ocokoljić, sestričine Helene Ocokoljić i zeta Predraga Ocokoljića.

Kao i svake godine Ceca se sa pravoslavnim vernicima pomolila, a zatim se i pričestila.

Liturgiji u Hramu Svetog Save prisustvovala je i Viki Miljković koja je došla u pratnji muža Dragana Taškovića Tašketa.

Viki i Ceca su se u jednom momentu snažno zagrlile i jedna drugog čestale Vaskrs.

I Sorfa na liturgiji

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević je kao i svake godine sa pravoslavnim vernicima Vaskrs dočekao u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Nakon što je prisustvovao ponoćnoj liturgiji Sofra se pomolio, a zatim i pričestio.

BONUS VIDEO: