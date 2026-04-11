"U Srbiji je sad sve gore i gore, Vučić je lani dokazao na čijoj je strani, ali sad je kap prelila čašu", rekao je Picula u velikom intervjuu za Jutarnji.

Na pitanje kakav je njegov stav prema uskraćivanju sredstava koja su namenjena Srbiji, Picula kaže:

"Pozdravljam insistiranjee na uslovima, ali ovaj pritisak Brisela stiže kasno jer je pravi momenat bio prošle godine kada je Vučić otišao kod Putina na Crveni trg i prisustvovao defileu ruske vojske. To je bio krajnji dokaz da se on radije solidariše sa agresorom na Ukrajinu nego s politikom Evropske unije koja je nalagala nametanje sankcija Rusiji. Kao što je poznato, to Srbija nije uradila do dana današnjeg", rekao je on.

Nakon teksta koji su zapadne službe dale "Politiku" i oglašavanja Kurtija, sad se javio i šef blokadera, Tonino Picula, s porukom:

"Moramo zgaziti Vučića jer nece da uvede sankcije Rusiji!"

