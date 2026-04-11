Mirjana Antonović godinama je pokušavala da dokaže na sudu da je pevač biološki otac njenog sina Devina, što je i uspela prošle godine, kada je agoniji došao kraj.

Devin Antonović je samo jednom prilikom govorio o suđenju sa Ilićem, njihovom susretu, ali i kroz šta prolazi zbog ročišta zbog kojih iz Amerike dolazi u Srbiju.

Kako se osećate nakon što je suđenje završeno?

- Ne osećam nikakvu razliku posle završetka suđenja. Siguran sam da ovo nije kraj. Gadi mi se čitav ovaj proces. Miroslavu najverovatnije odgovara ova vrsta publiciteta. Da nije tako, ova farsa bi se odavno završila. Ovo je sve neshvatljivo. Istina je jedna i od nje se ne može pobeći. Meni u životu više nije potreban otac, i zahvalan sam što sam oduvek imao hrabru i požrtvovanu majku sa živcima od čelika. Ali zbog ovako lošeg zakona, gde je i sudstvo zavezanih ruku, mnoge majke i deca ispaštaju.Kada ćete znati ishod procesa i šta očekujete?Nadam se da će brzo stići sudska odluka i još uvek sam ubeđen da će ipak na kraju pravda pobediti. U svakom slučaju, ako odluka ne bude onakva kakva bi trebalo da bude, postoji i opcija međunarodnog suda, gde, kako sam informisan, sve ide mnogo brže.

Jeste li nekad zaplakali zbog svega toga?

U duši osećam i tugu i bes, ali ne za sebe, već za svoju majku koja je preživela i još uvek preživljava veoma teške stvari. Posebno me pogađa ovo njegovo bespotrebno tužakanje i namerno maltretiranje. Nije ni svestan da kad činiš zlo drugome, desetostruko ti se vraća. A njoj se često divim što prolazi kroz život sa osmehom na licu i u najtežim trenucima.





Kome je proces teže pao, vama ili vašoj majci?

Lagao bih kad bih rekao da mi je svejedno. Zbog toga što mi je majka pričala pozitivno o Miroslavu i uvek je nalazila neko opravdanje za njega. Teško mi je palo to razočaranje i saznanje da moj otac nije onakav kakvog sam ga zamišljao.

Jeste li se ikad susreli sa Miroslavom Ilićem oči u oči?

Miroslav i ja smo se videli kad sam bio mali, i ubeđen sam, da je bilo prilike da se ponovo vidimo i razgovaramo oči u oči, da do ovakve degradacije odnosa ne bi došlo. Sve ovo se odigrava zbog drugih, ali i zbog ljudske slabosti.

Slušate li njegove pesme? Da li vam se sviđaju?

Slušao sam neke njegove pesme i kad sam imao tri ili četiri godine. Voleo sam da pevam “Lažu da vreme leči sve”. Dopada mi se pesma “Polomiću čaše od kristala”. Žalosno je što je Miroslav mnogo toga lepog promašio u životu. Da je bilo to što nije, sve bi bilo drugačije.

