Srpski strelac Aleksa Rakonjac osvojio je juče srebrnu medalju na Svetskom kupu u Granadi u disciplini vazdušna puška.

Rakonjac (21), juniorski prvak Evrope iz 2025, osvojio je u Španiji prvu seniorsku medalju na velikim takmičenjima u pojedinačnim olimpijskim disciplinama. Lihao Šeng iz Kine je osvojio zlato sa 253.9 krugova, Rakonjac je bio drugi sa 253 kruga, a Viktor Lindgren iz Švedske je imao 230.9 krugova i tako stigao do bronze.

-Veoma sam srećan što sam na ovaj način otvorio sezonu u kojoj mi je, kao i ostalima, glavni cilj Svetsko prvenstvo u Dohi, na kome će se deliti prve olimpijske kvote. Uspeo sam da održim visok nivo hitaca od početka do kraja finala. Kad je postalo jasno da osvajam medalju bio sam rasterećeniji, pokušao sam da stignem i prestignem vodećeg Šenga, nisam uspeo, ali i sa srebrom sam vrlo zadovoljan- rekao je Rakonjac, a prenosi Streljački savez Srbije.

Osim Rakonjca danas se na Svetskom kupu takmičila i Aleksandra Havran u eliminacijama u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava, koje je uspešno završila kao šesta u svojoj grupi, pogodivši 590 krugova i sutra nastavlja takmičenje u kvalifikacijama.