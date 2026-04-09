Voditeljka Dnevnika na RTS-u Gordana Stijačić nedavno je izazvala veliku pažnju javnosti kada se tokom programa uživo pojavila sa žućkastim mrljama na vratu i dekolteu.

Fotografije sa prenosa ubrzo su preplavile društvene mreže, te postale viralne.

Kao što to često biva na platformama poput X-a i TikToka, usledile su razne pretpostavke i teorije o uzroku neobičnih tragova na njenoj koži, zbog čega se povela opsežna online polemika.

"Nemam modrice"

Gordana se tim povodom i oglasila, te istakla da na kameri tokom emitovanja nije primetila ništa čudno na svom telu.

- Nemam modrice, nisam bila ni na kakvom tretmanu. Verovatno je samo čudno palo svetlo, pa je tako delovalo. Zaista nemam ništa na telu, nema govora - rekla je Stijačićeva za Blic.

