Zamenik stalnog predstavnika Narodne Republike Kine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Sun Lej, izjavio je danas da je dijalog jedini održiv put za rešavanje odnosa između Beograda i Prištine, kao i za očuvanje stabilnosti na Balkanu i u Evropi. Tom prilikom naglasio je da je neophodno dosledno poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Srbije.

Sun je posebno istakao važnost pune primene Briselskog sporazuma iz 2013. godine, sa naglaskom na formiranje Zajednice srpskih opština. On je pozvao vlasti u Prištini da bez odlaganja ispune preuzete obaveze.

- Briselski sporazum jasno predviđa osnivanje Zajednice srpskih opština. Vlasti u Prištini treba da sprovedu relevantne obaveze u najkraćem mogućem roku - poručio je kineski predstavnik.

Govoreći na sednici Saveta bezbednosti UN, na kojoj se razmatra redovan šestomesečni izveštaj generalnog sekretara o radu UNMIK-a, Sun je ocenio da pitanje Kosova i Metohije ima direktan uticaj na mir i stabilnost ne samo Balkana, već i cele Evrope. Istakao je da je u interesu svih strana da se obezbedi skladan život svih etničkih zajednica na tom prostoru.

Naglasio je da je neophodno što pre doći do političkog rešenja kroz dijalog i konsultacije, ističući da je suživot svih zajednica ključni preduslov stabilnosti. Takođe je poručio da vlasti u Prištini moraju uzeti u obzir prava, interese i zabrinutosti srpskog naroda.

Prema njegovim rečima, Kina dosledno podržava rešavanje ovog pitanja u okviru Rezolucije 1244, kroz iskren dijalog i postizanje rešenja koje će biti prihvatljivo za obe strane.

- U tom procesu moraju se u potpunosti poštovati suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Srbije - naglasio je Sun.

Kineski diplomata ukazao je i na značaj misije UNMIK, ocenjujući da ona ima važnu ulogu u očuvanju stabilnosti i unapređenju procesa pomirenja.

On je pozvao Savet bezbednosti da nastavi da posvećuje pažnju ovom pitanju i obezbedi adekvatnu političku i finansijsku podršku misiji.

- Prisustvo UN predstavlja snažnu garanciju za rešavanje uzroka problema - rekao je Sun.

Takođe je istakao potrebu uklanjanja prepreka u dijalogu i jačanja međusobnog poverenja, kako bi se obezbedila dugoročna stabilnost u regionu.

Podsetio je da je Evropska unija ranije ove godine organizovala sastanak između predstavnika Beograda i Prištine o pitanju nestalih lica, na kojem je postignut određeni nivo saglasnosti.

Kako je dodao, Evropska unija je nastavila sa intenzivnim posredničkim aktivnostima između dve strane, što Kina podržava, uz apel na pragmatičan i konstruktivan pristup kako bi se prevazišle postojeće razlike.

Na sednici Saveta bezbednosti Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić, dok je novi šef UNMIK-a, Peter Due, koji je na tu funkciju stupio u januaru ove godine, po prvi put predstavio izveštaj o radu misije.