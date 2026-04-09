Nova rasprava obeležila je dan u rijaliti programu Elita 9, gde su u centru pažnje ponovo bili učesnici Asmin Durdžić, Maja Marinković i Stanija Dobrojević.

Voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je izazvalo potpuni haos za crnim stolom:

- Zašto i Maji praviš dete kao Aneli i Staniji? - glasilo je pitanje.

Asmin je pokušao da demantuje optužbe, tvrdeći da vodi računa o svojim postupcima:

- Ako muškarac to uradi, zna se šta se dešava. To nisam radio sa Majom, pazio sam - rekao je on.

Međutim, Stanija je odmah reagovala i oštro ga demantovala:

- Laže! Sve isto radi sa njom kao što je radio sa mnom. Peca je na dete, na kvarno radi sve. Devojko, napraviće ti dete, pa ćeš morati na abortus - poručila je Stanija, ne krijući bes.

Asmin joj nije ostao dužan, pa je uzvratio:

- Stanija je uvek i sa svima planirala porodicu, bolje da ne pričam o tome - rekao je rijaliti učesnici i ujedno bivši partner.

Ova rasprava dodatno je uzburkala odnose u Beloj kući, a tema trudnoće i odnosa među učesnicima izazvala je lavinu komentara kako među takmičarima, tako i među gledaocima, a da li je Maja Marinković zaista u drugom stanju saznaćemo uskoro od Milana Miloševića.

