Zagrebačka policija traga za 32-godišnjom Leticijom Stojević, koja je nestala 6. aprila na području Dubrave.

Prema dostupnim informacijama, ona se odselila sa svoje adrese prebivališta u Zagrebu i od tada joj se vodi kao nestao.

Leticija Stojević je rođena 1993. godine, visoka je oko 170 centimetara i vitke je građe. Ima smeđu kosu i smeđe oči, ovalno lice i nos srednje veličine.

U trenutku nestanka, nosila je crnu jaknu sa kapuljačom i pletenu torbu sa tigrovim printom. Nestanak istražuje Policijska uprava Zagreba.

Policija poziva sve koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj osobi da se jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem imejl adrese nestali@nestali.hr ili putem obrasca na ovoj stranici