- Kada razgovarate sa predsednikom Srbije ne može da bude “ja sam osoba A, ja sam osoba B, ja sam osoba V, ja sam osoba G”, moj jedini uslov je da oni imaju ime i prezime i da predstavljaju nekoga - istakao je predsednik Vučić na svom istagram nalogu "avucic" i podelio deo jučerašnjeg obraćanja iz Predsedništva.

- Pozvao sam studente, blokadere i one druge bezbroj puta. Pozvao sam ih čak i na otvorenu debatu. Podsetiću vas, rekao sam, može i vas četvoro da bude, a ja sam. Samo kad razgovarate s predsednikom, ne može da bude "ja sam osoba A, ja sam osoba B, ja sam osoba V, ja sam osoba G". Nego mora da bude ja imam ime i prezime. Predsednik Republike ne razgovara sa predstavnicima ni opasnih sekti, ni kominterne, već razgovara sa ljudima koji imaju ime i prezime - rekao je Vučić i dodao:

- Moj jedini uslov je da oni imaju ime i prezime i da predstavljaju nekoga i da dođu da razgovaraju sa predsednikom. Ovo su njihove prostorije, uvek mogu da dođu ukoliko ne misle da ih uneredе onako kako su uneredili svoje fakultete, rektorat i mnoge druge prostorije širom Srbije. Evo pozivam ih i danas zvanično, jer ja mislim da je reč o širem društvenom dijalogu, a ne samo parlamentarnih političkih stranaka - rekao je Vučić.

