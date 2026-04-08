Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće sutra 117,3774 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Dolar

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u sredu viši je za 0,2 odsto i iznosi 100,3569 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,1 odsto nego pre mesec dana, a od početka godine za 5,7 odsto, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,4 odsto, prenosi Tanjug.

