Ne ostavlja mnogo prostora za dilemu - rečenice koje je izgovorio Miodrag Majić odjeknule su kao upozorenje koje se ne može ignorisati, ali i kao poruka koja otvara ozbiljna pitanja o ulozi jednog sudije u političkom i društvenom životu zemlje, piše "24 sedam".

Govoreći u javnosti, Majić je praktično nacrtao scenario u kojem nasilje izlazi iz okvira kontrole i preliva se na ulice, uz tvrdnju da će građani „uzeti pravdu u svoje ruke“ i da slede „sve strašniji događaji“. Takva formulacija, izrečena sa pozicije sudije, ne zvuči kao puko upozorenje, već kao dijagnoza koja u sebi nosi i političku težinu i potencijalnu odgovornost.

"Nasilje ima tu tendenciju da ono preuzme stvari, neće još dugo, ako uopšte i sada, ova vlast moći da kontroliše to nasilje. Verujem da ćemo biti svedoci sve strašnijih događaja, sve većih nesreća, krivičnih dela koje ćemo gledati na ulici, preuzimanja pravde u svoje ruke od strane ljudi, to će voditi sve gorem i gorem nasilju i do jednog trenutka kada ćemo uspeti da na neki način oslobodimo ovu državu," rekao je Majić.

Ovakva formulacija otvara dodatna pitanja koja se ne mogu zaobići. Srbija nije okupirana niti je iko napao da bi se govorilo o "oslobađanju", pa se s pravom nameće pitanje – od koga ili od čega Majić zapravo vidi potrebu da se država „oslobađa“? Kada se uz to u isti narativ uvodi i preuzimanje pravde u svoje ruke i eskalacija nasilja, teško je takve poruke posmatrati kao neutralno upozorenje.