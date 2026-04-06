Čini se da je pevačica Jelena Karleuša rešila da stavi tačku na još jedno prijateljstvo. Pop diva stala je pred kamere domaćih medija, te je tom prilikom otkrila da nakon porodične drame nije dobila poziv od koleginice i prijateljice Ane Bekute.

Pevačica se pojavila se na snimanju "Pinkovih zvezdi", kada je oštro odreagovala na pomen koleginice Anu Bekutu i Anđelu Ignjatović Breskvicu, koje joj se nisu javile nakon što im je pružila podršku.



Jelena koja se našla u centru skandala sa bivšim mužem Duškom Tošićem, na samom početku je otvoreno govorila o svom odnosu sa Draganom Mirković, sa kojom se nedavno srela na aerodromu, ističući da među njima nije bilo nikakvog sukoba.

- Nismo se mi ni svađale. Pustite vi pevače, pevači su zastrašeni. Ne mora niko meni da pruža podršku, niti da bude zahvalan. Ja ću uvek svakoj ženi, tražila ili ne, cenila to ili ne, pružiti podršku jer sam lepo vaspitana, jer sam čovek - započela je Jelena.





Ona je potom dodala da se mnogi plaše posledica javnog iznošenja stavova.

- Plaše se posledica, javnog linča, napada ovih levostranih. Napadaju sve što je zdravorazumno, sve što ima svoj stav, svoje mišljenje, pravo na drugačije mišljenje. Ja sam jedna od retkih, ako ne i jedina, koja je govorila istinu - od političkih do socijalnih tema. Pevači su, gledajući mene, počeli da se povlače - rekla je ona.

Na pitanje da li će joj se Instagram nalog vratiti, s obzirom na to da je njen PR Zoran nagovestio da je otišao u "Metu", Jelena je bila zagonetna.

- Vreme će pokazati ko je Ivana Sirena! Videćemo, neću ništa unapred da dogovorim - poručila je.

Dotakla se i kolega sa estrade, kada je rekla da joj se Ana Bekuta nije javila nakon što joj je pružila podršku zbog napada u Čačku.

- Ne, možda kao Breskvica, nije tražila moju podršku. Bila je u "Gala šou". Ma ko ih je*e! I sve te nezahvalne ljude, i Breskvice i Milice. Vreme će pokazati ko je Ivana Sirena! - rekla je Jelena.

