Večeras se u Sava centru održava koncert popularnog Magla benda.

Frontmena Vladana Savića, kao i njegove kolege iz benda, pevači sa estrade obožavaju, pa su se brojne poznate ličnosti okupile u Plavoj dvorani kako bi uživale uz njihove hitove.

Ubrzo se u prvom redu našla i muzička zvezda Edita Aradinović, koja je trenutno u blagoslovenom stanju.

Ona se nedavno vratila iz Pariza, a ovo veče je odvojila kako bi uživala u dobroj pop muzici.

Za ovu priliku obukla je udobne, široke farmerke i belu, usku majicu ispod koje se nazire trudnički stomačić.

Društvo joj je pravila sestra Lejla, koja se ne pojavljuje često sa pevačicom u javnosti, a pevačica je usred koncerta sve vreme đuskala i igrala, bila raspoložena i nije skidala osmeh sa lica.