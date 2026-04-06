Izjava predsednika Narodne skupštine Jermenije Alena Simonjana da bi Jermenija mogla da napusti Evroazijsku ekonomsku uniju (EAES) ukoliko dođe do povećanja cene ruskog gasa nije korektna i izazvala je brojne reakcije, ocenio je ruski senator Konstantin Kosačov.

On je naglasio da su aktuelni uslovi snabdevanja gasom za Jermeniju značajno povoljniji u odnosu na evropsko tržište, podsećajući na izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina tokom razgovora sa jermenskim premijerom Nikolom Pašinjanom 1. aprila

- Cena gasa u Evropi premašuje 600 dolara za 1.000 kubnih metara, dok Jermenija ruski gas plaća 177,5 dolara - naveo je Kosačov.

Kako je dodao, ta razlika omogućava Jermeniji da održi konkurentnost privrede i stabilnost socijalnog sistema, posebno u uslovima globalne energetske krize.

Prema njegovim rečima, povoljni energetski uslovi predstavljaju važan faktor ekonomskog razvoja Jermenije, ali pitanje budućih cena i uslova snabdevanja ostaje tema potencijalnih političkih i ekonomskih pregovora.

- Jermenski politički vrh trebalo bi da uzme u obzir postojeći nivo saradnje sa Rusijom, umesto da otvara pitanja koja se odnose na hipotetičke promene cenovne politike - poručio je Kosačov.