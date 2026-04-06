Slovački premijer Robert Fico potvrdio je danas da će prisustvovati proslavi Dana pobede u Moskvi 9. maja.
Fico je to rekao u video poruci objavljenoj na Fejsbuku.
On je u maju 2025. godine učestvovao u proslavi Dana pobede u Moskvi.
Fico je 15. marta rekao da će prisustvovati ovogodišnjoj proslavi Dana pobede u ruskoj prestonici.
Ruski ambasador u Slovačkoj Sergej Andrejev rekao je u martu za RIA Novosti da je ruska strana potvrdila spremnost da 9. maja ugosti slovačkog premijera kako bi učestvovao u proslavi Dana pobede.
