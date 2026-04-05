Pevač Stevan Anđelković sleteo je na beogradski aerodrom nakon jednog nastupa tokom vikenda i tom prilikom otkrio kako se njegova kuma Milica Todorović snašla u ulozi mame preslatkog Bogdana koga je muzička zvezda dobila u februaru mesecu.

- Viđamo se, kako ne. Bebica je prelepa. Za sad više liči na nju - rekao je Stevan na početku.

Pevač je otkrio da li njegova kuma ima u planu vraćanje na scenu uskoro.



- Vraća se uskoro, Planira. nedostaje joj posao. Mislim da će pred leto krenuti da nastupa - rekao je Stevan Anđelković.

On je progovorio i o njenoj selidbi, te d ane živi više u njegovom kraju.

- Super je, čujemo se viđamo se. Tamo je gde je njoj bolje - priznaje Anđelković pa dodaje da li je na pomolu neki duet možda sa njom:

- To se nikad ne zna. Ako nastane neka dobra pesma verovatno.

Budući da su u njegovom kraju mnoge poznate ličnosti posebno sa estrade, pevač je otkrio sa kime rado popije kafu.

- Pa ima ih. Sale Kovačević. Nemanja ne živi u našem kraju ali često dođe viđamo se. Milica Pavlović, često sretnem sandru Afriku, tako da lepo nam je u komšiluku - zaključio je on.

BONUS VIDEO: