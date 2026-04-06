Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da u ovoj fazi ne ide ka primirju sa Iranom, navodeći zabrinutost zbog mogućih rizika, prema izveštaju koji je danas objavio Axios.

Tokom telefonskog razgovora u nedelju, Netanjahu je izrazio rezerve prema mogućem primirju sa Iranom, upozorivši da bi ono moglo nositi strateške rizike, rekao je izraelski zvaničnik za Axios.

Međutim, Tramp je rekao Netanjahuu da bi primirje sa Iranom moglo biti postignuto ako Teheran pristane na zahteve SAD-a.



Ponovio je da zahtevi Vašingtona uključuju da Iran preda sav svoj obogaćeni uranijum i obaveže se da neće nastaviti obogaćivanje uranijuma, rekao je zvaničnik.



Netanjahu hvali Trampa

U međuvremenu, Netanjahu je u ponedeljak na društvenoj mreži X rekao da je u nedelju razgovarao sa Trampom i pohvalio ga za, kako je naveo, herojski spasilački operativni poduhvat američkog člana posade, dok je Tramp izrazio zahvalnost Izraelu za pomoć.



Izraelski premijer dodao je da je Tramp pohvalio Izrael kao postojanog, odlučnog i čvrstog saveznika te rekao da dve zemlje nastavljaju da slabe iranski režim terora.