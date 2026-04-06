Muzičar Toma Jovanović, poznatiji kao Toma Blek Panter, otkrio je koji je najveći bakšiš koji je dobio u karijeri.

Poznato je da su na njegov splav uvek dolazili žestoki momci i najpoznatije ličnosti, te da je to mesto bilo sinonim za provod.

Kako je pričao svojevremeno, zarađivao je direktorovu platu za veče, a potom je otkrio i o kojoj cifri se radi kada je u pitanju bakšiš.

- Oko pola dva mi je zvonio telefon i rekli su mi: "Tomo, spremi oko 200 ćevapa, dolazi kompletna reprezentacija. Na splavu smo u tri sata". Završili smo nastup, tražili su nam i bis, ma kakav bis... Vratili smo se mi na splav, oni su došli oko tri, pola četiri... Ostali smo do jedno 10-11 sati sutradan. To je bio rekord, 38.000 evra smo uzeli u kafani - ispričao je Toma.

"Teško je držati kafanu"

Kako je dalje otkrio, radije se drži pevanja nego vođenja lokala.

- Posle 50 godina televizije i svega, došlo je vreme sad za malo miran život, penzionerski. Prvi sam čovek koji je prvi otvorio splavove 1980. godine i ceo grad je išao za nama, gde smo mi svirali. Ovako je sad lepše, dođeš kod prijatelja i sve ti je tu. Teško je držati kafanu, a da pevamo možemo - istakao je muzičar.

BONUS VIDEO: