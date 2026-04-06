Bosna i Hercegovina izborila je plasman na Svetsko prvenstvo nakon dramatičnog okršaja sa Italijom.

Bosanci danima slave ovaj veliki uspeh, a reprezentaciji je javno čestitala i muzička zvezda Maja Berović.

Pevačica je nakratko prekinula svoj nastup i taj trenutak posvetila fudbalskoj reprezentaciji BiH.

- Pošto se ovih dana u našoj lepoj Bosni toliko peva i slavi, moram da čestitam našoj reprezentaciji na odlasku na Svetsko prvenstvo - rekla je ona, nakon čega su se iz publike začule ovacije.

Otkriveno čime se bavi pevačicin muž

Maja je svoju muzičku karijeru započela je 2007, a najveću slavu stekla je 2016. godine.

O njenom privatnom životu se ne zna puno, te mnogi nisu upućeni u to da je pevačica u braku dugi niz godina.

Supruga Alena upoznala je kada je bila maloletna, a on je tada dolazio na njene nastupe.

Venčali su se 2016. godine u Grčkoj, a sina su dobili prošle godine, a jednom prilikom za medije je govorila kako su se upoznali i kako se između njih rodila ljubav:

- Dolazio je na svaki moj nastup u Bosni i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe.

Nakon nekog vremena započeli su vezu, ali i zajednički život, a kako je pevačica jednom prilikom istakla svoju odluku najteže je bilo saopštiti majci, međutim, ona se nije bunila.

Za njega samo reči hvale, a koliko joj znači može se zaključiti iz toga kako je jednom prilikom govorila o njemu:

- On je moja najveća podrška i producent je svega ovoga. Usmereni smo jedno na drugo i zajedno osmišljavamo sve. I kad je vizuelni identitet u pitanju, moram da priznam da je on moj najveći kritičar - istakla je svojevremeno.

