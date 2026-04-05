Pevač Beki Bekić dobio je treće unuče pre tri meseca, a njegovo rođenje je proslavio sa starijim unucima koji su mu pomogli da napiše pesmu za naslednika.

On je otkrio i stihove za njega, pa podelio i kako je sve izgledalo na jedan od najradosnijih dana u njegovoj porodici.

Naime, Beki godinama uspešno radi sa ćerkom Emilijom na produkciji dečijih pesmica, a u ceo proces uključili su se i unuci Lenka i Nikola.



- Treći put deda. On je sada napunio tri meseca, zove se Vid i naravno da su Nikola i Lenka tražili pesmu za njega. Ema je govorila kako smo mnogo razmazili njenu decu i sad kada se on rodio raznežila se i ja sam smislio: "Ja sam mamin sin i zovem se Vid, pa sam jak i snažan ko kineski zid. Dobro nam došao dragi naš Vide, od Boga si dar, od Boga si dar, ti si naša ljubav , ti si naša sreća i naš mali car i naš mali car" - izrecitovao je Beki koji je ovo napisao sa svojim unucima koji će ovo otpevati i u studiju.

- Tražili su da oni otpevaju ovu pesmu, nadam se da se neće uplašiti u studiju, mali su. Pomagali su mi oko ove pesme, ja sam rekao „betonski zid“, međutim Nikola je rekao: „Deda, kineski zid, on je jači - ispričao je on za Grand.

Uspeh mi je što ne naplaćujem pesme

Beki je autor mnogih pesama, a kaže da smatra uspehom to što od kolega nije uzeo novac.

- Sve pesme kao napravim za sebe i onda kada se neko od pevača pojavi ja je poklonim. Ne prodajem pesme, prijateljima ne naplaćujem. Pesma treba da se da nekom pravom pevaču, da izađe i da se sluša, a to je uspeh za svakog autora da mu se pesma sluša i peva - rekao je Beki i dodao:

- I pre toga sam ja nešto piskarao kao klinac, voleo sam i da recitujem. Ja sam u školi pevao i u horu. Valjda je tada takvo vreme bilo. Profesorka nas je terala da pravilno izgovaramo te reči, a sada se sve to promenilo, sada i ako te razumeju, ne valja... Napisao sam i tekst i muziku za svoje rodno mesto, a to je pesma „Ali Pašin izvor"- rekao je Bekić.

