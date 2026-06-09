Ćerka poznatog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmijua, Nika Fehmiju, otkrila je da je u drugom je stanju.

Radosne vesti je na svom Instagram nalogu objavila buduća baka.

Snežana Bogdanović je fotografisala ćerku koja je na sebi imala haljinu pripijenu uz telo, te je njen trudnički stomak došao u prvi plan.

Buduća majka nije skidala osmeh sa lica, a čestitke su brzo počele da pristižu porodici.

Ko je Nika?

Inače, Nika je rođena 1995. godine u Njujorku, gde su se njeni roditelji odselili godinu dana ranije, te joj nije bilo teško da raskrči put.

Osim što ima poznate roditelje, Nika ima i poznatu baku i poznatog deku, Branku Petrić i Bekima Fehmijua.

Nika Fehmiju završila je međunarodne odnose i ljudska prava, ali radi u filmskoj industriji.

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