Najvažnije:

Iran je u petak oborio dva američka vojna aviona u odvojenim napadima, pri čemu je jedan vojnik spasen, a najmanje jedan nestao, u dramatičnoj eskalaciji od početka rata pre skoro pet nedelja. To je bio prvi put da su američki avioni oboreni u sukobu, a dogodilo se samo dva dana nakon što je predsednik Donald Tramp u nacionalnom obraćanju rekao da su SAD „pobedile i potpuno uništile Iran“ i da će „završiti posao, i završićemo ga veoma brzo“.

Jedan borbeni avion je oboren u Iranu, rekli su zvaničnici. Američki član posade iz tog aviona je spasen, ali drugi je nestao, a američka vojna operacija potrage i spasavanja je u toku. Ni Bela kuća ni Pentagon nisu objavili javne informacije o oborenim avionima.

Vest iz iranskih medija o oborenom avionu stigla je u trenutku kada je eksplozija pogodila Teheran, a Iran je pucao na mete širom regiona, zapalivši kuvajtsku rafineriju nafte Mina al-Ahmadi i oštetivši postrojenje za desalinizaciju. Takva postrojenja obezbeđuju većinu vode za piće za zemlje Zaliva i postala su glavna meta.

U američkom napadu u četvrtak na veliki iranski most u izgradnji poginulo je osam ljudi koji su slavili kraj persijske nove godine. Iran je osudio napad na civilnu infrastrukturu, dok je Tramp pozdravio rušenje mosta i zapretio: „Slediće još mnogo toga.“

Tramp traži od Kongresa da poveća vojnu potrošnju na 1,5 biliona dolara, što je najveći takav zahtev u poslednjih nekoliko decenija.

UŽIVO







Blumberg: SAD će iscrpeti zalihe "nevidljivih" raketa

Naredni koraci u američkoj vojnoj kampanji protiv Irana iscrpeće gotovo celokupne zalihe "nevidljivih" krstarećih raketa tipa JASSM-ER (raketa vazduh–zemlja produženog dometa), koje će biti povučene iz skladišta namenjenih drugim regionima, izjavio je za Blumberg neimenovani izvor koji ima saznanja o tome.



Tel Aviv: Više uhapšenih nakon sukoba demonstranata i policije na antiratnom skupu

Nekoliko osoba uhapšeno je nakon sukoba između izraelske policije i demonstranata koji su na Trgu Habima u Tel Avivu protestovali protiv rata u Iranu i policije.

Policija je saopštila da je da je broj demonstranata premašio 600 učesnika i proglasila skup nezakonitim.



Huti: Napad na aerodrom Ben Gurion i vitalne vojne lokacije u Izraelu

Jemenska pobunjenička grupa Huti saopštila je da je izvela napad usmeren na izraelski aerodrom Ben Gurion, kao i na "vitalne" vojne lokacije na jugu Izraela.

U saopštenju koje je objavila televizija El Masira, povezana sa Hutima, grupa je navela da je napadu korišćena kasetna raketa i brojni dronovi.







Izrael bombardovao komandne centre Kuds snaga i Palestinskog islamskog džihada



Izraelske odbrambene snage (IDF) bombardovale su u Bejrutu komandne centre Kuds snaga, ogranak Iranske islamske revolucionarne garde, saopštio je danas IDF, dodajući da su mete bile i pozicije Palestinskog islamskog džihada.

IDF navodi da su komandni centri pripadali Libanskom korpusu Kuds snaga, koji "deluje kao veza između (libanskog militantnog pokreta) Hezbolaha i iranskog terorističkog režima i podržava jačanje snaga i vojnu infrastrukturu Hezbolaha", prenosi Tajms of Izrael.

Nastavlja se potraga za nestalim pilotom – šta se do sada zna?

Američke snage nastavljaju potragu za nestalim američkim članom posade nakon što je lovac F-15 juče oboren na jugu Irana. Šta se do sada zna?

Jedan od pilta u avionu je spasen Iranski zvaničnici nude nagrade od oko 65.000 evra građanima koji pomognu u hvatanju nestalog pilota, objavili su državni mediji Američke specijalne snage ušle su u Iran u petak uveče kako bi spasile člana posade oborenog borbenog aviona Iran tvrdi da je oborio američki A-10 Vartog, koji je bio deo misije potrage i spasavanja za prvim oborenim avionom Pilot Vartoga se katapultirao iznad Zaliva i potom je spasen Iranci pucali na helikoptere koji tragaju za pilotom Predsednik SAD Donald Tramp nije dao zvaničnu izjavu o oborenim letelicama. Ranije je Bela kuća saopštila da je "predsednik obavešten".

Iran: Upotrebljen nov PVO sistem, uskoro povratak kontrole nad vazdušnim prostorom

Oružane snage Irana saopštile su danas da je Islamska Republika upotrebila novi sistem protivvazdušne odbrane kojim su oborena dva američka borbena aviona i više desetina dronova, ističući da će uskoro uspostaviti potpunu kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom, preneli su državni mediji.

Združena komanda protivvazdušne odbrane Irana "Hatam al-Anbija" saopštila je da je u petak upotrebila novi sistem PVO za gađanje američkog borbenog aviona, prenela je Al Džazira.

Portparol komande naveo je da će Iran "definitivno ostvariti potpunu kontrolu" nad svojim vazdušnim prostorom, preneli su iranski državni mediji.

Lihačov: Sve veći rizici od mogućeg nuklearnog incidenta u nuklearki Bušer

Rizik od potencijalnog nuklearnog incidenta raste svakodnevno u vezi sa napadima na nuklearnu elektranu Bušer, izjavio je generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Lihačov je naveo da se evakuacija 198 ruskih stručnjaka iz nuklearne elektrane Bušer vrši autobusima i da je planirano da bezbedno pređu skoro ceo Iran u roku od dva i po do tri dana.

IRGC: Gađali smo brod povezan sa Izraelom u Ormuskom moreuzu Korpus iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je gađao brod povezan sa Izraelom u Ormuskom moreuzu u napadu dronom, nakon čega se, kako tvrdi, plovilo zapalilo. "Dron je pogodio brod... povezan sa cionističkim režimom u Ormuskom moreuzu. Brod se zapalio", navele su pomorske snage IRGC na mreži Iks. Kako se dodaje u objavi, brod se zove "MSC Ishyka". Teheran: Sigurno ćemo uspostaviti punu kontrolu nad nebom Irana

Iran je u petak upotrebio novi sistem protivvazdušne odbrane kako bi gađao američki borbeni avion, saopštila je u subotu Zajednička vojna komanda Hatam el-Anbija. Portparol te komande izjavio je da će zemlja "sigurno uspostaviti potpunu kontrolu“ nad svojim vazdušnim prostorom, preneli su iranski državni mediji.

Gađano nuklearno postrojenje u Bušeru

Iranska nuklearna elektrana Bušer pogođena je jutros udarom, javljaju iranski mediji.

Novinska agencija Tasnim javlja da je projektil pogodio ogradu postrojenja, a usled eksplozije i šrapnela jedan zaposleni je poginuo, a pričinjena je i materijalna šteta na zgradama.

U izveštaju se dodaje da glavni delovi postrojenja nisu oštećeni udarom.

Iran postavio 5 uslova za kraj rata

Iran je kao jedan od uslova za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom postavio poštovanje svog prava na civilnu upotrebu nuklearne energije, izjavio je diplomatski izvor iz Islamske Republike, javlja ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

- Među uslovima za okončanje rata je trajan mir u našoj regiji, a ne tek primirje, s kojim već imamo gorka iskustva. Mehanizam za postizanje trajnog mira uključuje osudu agresora, ratnu odštetu za materijalnu štetu, ukidanje svih sankcija i poštovanje prava Irana na miroljubivu upotrebu nuklearne energije - rekao je izvor.

Iranski uslovi, prema izvoru:

trajni mir, a ne samo primirje

osuda agresora

ratna odšteta

ukidanje sankcija

civilna upotreba nuklearne energije.

Izrael pogodio petrohemijska postrojenja na jugozapadu Irana



Petrohemijska postrojenja na jugozapadu Irana pogođena su jutros u izraelskim vazdušnim napadima, javili su iranski mediji. Novinska agencija Fars prenosi da je pogođeno nekoliko postrojenja u petrohemijskoj specijalnoj zoni Mahšar u provinciji Huzestan.

Zamenik načelnika provincije Huzestan Valiolah Hajati rekao je za Fars da su napadi pogodili tri kompanije na tom području.

Snimci iz Izraela nakon napada

Kako prenosi Tajms of Izrael, nema žrtava nakon što je balistička raketa sa kasetnom bojevom glavom rasprsnula bombe po centralnom delu Izraela.

Iran nudi novčanu nagradu za hvatanje nestalog američkog pilota



Iranski državni mediji objavili su da vlasti nude nagrade od oko 66.100 dolara građanima koji pomognu u hvatanju nestalog pilota američkog aviona. Kanali povezani sa iranskom državom pozvali su građane da "uhvate pilota živog", navedeno je u izveštajima, preneo je BBC. Iznos nagrade znatno premašuje prosečne mesečne plate u Iranu, koje se procenjuju na 200 do 300 dolara.

Ubrzo nakon objave, počeli su da kruže video snimci koji prikazuju naoružane civile u južnim provincijama kako tragaju za članom posade američkog aviona. Na jednom snimku vidi se grupa muškaraca sa vatrenim oružjem i zastavom Islamske Republike.

Izrael napao lokacije povezane sa Hezbolahom u Bejrutu



Izraelske odbrambene snage (IDF) počele su rano jutros da napadaju lokacije povezane sa libanskom militantnom grupom Hezbolah u Bejrutu, prenose mediji.

Agencija Rojters je prenela da su ciljani objekti povezani sa infrastrukturom grupe. Al Džazira je navela da su izvedena dva izraelska vazdušna udara na južna predgrađa libanske prestonice.

Krhotine projektila pale na zgradu "Oracle" u Dubaiju, nema povređenih



Vlasti u Dubaiju saopštile su da nema povređenih nakon što su krhotine pale na fasadu zgrade kompanije "Oracle" u delu grada poznatom kao Dubai Internet grad, posle vazdušnog presretanja projektila.

Incident se dogodio nakon što su fragmenti od presretnutih objekata pogodili spoljašnji deo zgrade, ali nije došlo do požara niti povreda, navode lokalne vlasti, preneo je Rojters.

Kompanija "Oracle" nalazi se među 18 američkih kompanija koje se pominju kao potencijalne mete, nakon što je Korpus islamske revolucionarne garde zapretio da će gađati američke interese kao odmazdu za napade na Iran.

Zatvaranje Ormuskog moreuza može da se održava godinama



Trenutna situacija u Ormuskom moreuzu, koji su zatvorile iranske snage, mogla bi da ostane takva kakva jeste još dugo vremena, a Iran ima kapacitet da je održava godinama, izjavio je visoki iranski bezbednosni zvaničnik.

Zvaničnik, koji je za iransku televiziju Press govorio pod okriljem anonimnosti, kazao je da povećana osetljivost Irana u vezi sa strateškim plovnim putem proizilazi iz činjenice da se većina opreme koja se koristi za snabdevanje američkih vojnih baza i garnizona širom regiona Bliskog istoka transportuje morem.

"Iran ima kapacitet da održava ovu situaciju godinama", rekao je zvaničnik povodom zatvaranja strateškog plovnog puta za američke i savezničke brodove.

Iran odbio predlog SAD za 48-časovni prekid vatre

Teheran je odbio američki predlog za 48-časovni prekid vatre, koji je prenela posrednička zemlja, izjavio je dobro obavešteni iranski izvor. Neimenovani izvor rekao je za iransku poluzvaničnu agenciju Fars da su Sjedinjene Američke Države predložile 48-časovni prekid vatre preko prijateljske zemlje. Izvor je naveo da je procenjeno da je ovaj predlog dat nakon što je kriza u regionu eskalirala i nakon što su nastali ozbiljni problemi za američke vojne snage usled, kako je naveo, pogrešne procene vojnih kapaciteta Irana. On je kazao da odgovor Irana na ovaj predlog nije bio u pisanoj formi, već odgovorom na terenu i nastavkom teških napada.

BONUS VIDEO



