Pevačica Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena, otvoreno je govorila o svojim počecima na estradi i nepristojnim ponudama koje sve češće stižu njenim mlađim koleginicama.

Osim toga, otkrila je kako se nosila sa pritiskom i zašto ne žali zbog svojih odluka.

- Ne žalim za tim odvijanjima, zato što to nije moja priroda. To bi isto bilo kao kada bih izdala samu sebe. Mislim da se čovek rađa ili kao izdajnik ili kao čestita osoba, bez obzira na okolinu. Okruženje ili uopšte socijalno okruženje, tera te da vršiš neke korake koji nisu po tebi dobri, međutim, malo izbalansiraš i to si ti. Ako skreneš sa tog puta, znači da si to imao u krvi, a ja sam imala nešto drugo u krvi i kičmu, mislim kategoriju koja je nepromenljiva, i to me je održalo - rekla je Nena koja se prisetila saveta porodice.

- Sestra mi je jednom rekla: "Ma daj, pevaj svadbe, radi sve, pa posle budi slobodna da pevaš operu koliko hoćeš." To ti kaže neko ko ti je krv. Znači, svi imaju različite metode, ali ja sam bila opredeljena za ovo i nisam se pokajala. Nisam se ni ljutila na ljude, jer sam shvatila da su oni… Znaš ono, baciš bisere pred svinje i šta ću ja, ne mogu invalida iz kolica da nateram da ustane. Za mene je on mentalni invalid i to ne prepoznaje, ne shvata - objasnila je pevačica, koja se potom osvrnula na današnju estradu i moralne vrednosti.

- Tako ti je u našoj profesiji. Umesto da neki koji su stekli visok nivo ili renome u ovoj profesiji budu uzor, naši miljei života su na ivici kriminala, to je njihov uzor. To je bruka živa. Svoju dostojanstvenost sam pronela kroz čitav svet. Ljudi sa kojima sam radila, posebno stranci, poštovali su me i cenili. Ovde sa svim voditeljima imam divan odnos, ali meni se ne sviđa prikaz naše profesije i ljudi koji se bave ovim poslom, koji sebe uprošćavaju - govorila je Berićeva u emisiji "Nije lako biti ja".

