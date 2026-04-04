Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u video-obraćanju da su izraelske snage danas napale iranske pretrohemijske fabrike.

-Nakon što smo uništili 70 odsto njegovih kapaciteta za proizvodnju čelika, koji se koristi kao sirovina za oružje upotrebljeno protiv nas, danas smo napali njihove petrohemijske fabrike, rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

U video-obraćanju objavljenom ubrzo nakon završetka jevrejskog sabata, Netanjahu je poručio da će Izrael nastaviti snažno da gađa Iran.

-Te dve stvari predstavljaju njihovu mašinu za novac, kojom finansiraju svoj teroristički rat protiv nas i protiv sveta. Nastavićemo da ih gađamo, kao što sam obećao, zaključio je Netanjahu.

-Najmanje pet osoba je povređeno u današnjim vazdušnim napadima na petrohemijsku zonu na jugozapadu Irana koju su izvele izraelske snage, javili su iranski mediji

Iranska agencija Tasnim prenela je da je jutros pogođeno više objekata u specijalnoj petrohemijskoj zoni Mahšar u provinciji Huzestan.

U izveštaju se dodaje da je oštećen i petrohemijski kompleks Bandar Imam, koji posluje u okviru te zone.

Zamenik načelnika provincije Huzestan Valiolah Hajati rekao je za Fars da su u napadima pogođene tri kompanije na tom području.

Hajati je rekao za Tasnim da tek treba da se utvrdi obim štete.

Izraelski bezbednosni izvori potvrdili su za Tajms of Izrael da su napade izvele izraelske vazduhoplovne snage.