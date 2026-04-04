Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ove nedelje da novo iransko rukovodstvo deluje „manje radikalno i mnogo razumnije“, ocenjujući da je u Iranu došlo do promene režima. Ipak, brojni analitičari i stručnjaci za Bliski istok upozoravaju da je stvarnost potpuno drugačija – prema njihovim procenama, novi režim je zapravo rigidniji, represivniji i još snažnije povezan sa Islamskom revolucionarnom gardom, dok je sama struktura vlasti ostala suštinski ista.

- Ako pogledate, jedan režim je već uništen, razoren. Svi su mrtvi. Sledeći režim je uglavnom mrtav. A sa trećim, imamo posla sa drugačijim ljudima nego bilo ko pre. To je potpuno drugačija grupa ljudi - rekao je Tramp ranije ove nedelje.

- Dakle, smatrao bih to promenom režima.

Međutim, politički analitičari ističu da se termin „promena režima“ uobičajeno odnosi na dubinsku transformaciju sistema vlasti pod uticajem spoljnog faktora, a ne samo na smenu pojedinaca na vrhu. Takva sistemska promena, naglašavaju, u Islamskoj Republici Iranu nikada nije sprovedena. Zemlja i dalje funkcioniše pod istim autoritarnim teokratskim modelom uspostavljenim nakon revolucije 1979. godine.

Rat je, kako ocenjuju stručnjaci, dodatno ojačao najtvrđe frakcije unutar sistema i produbio antiamerička osećanja u društvu.

- Ovaj režim je strožiji, manje spreman na kompromis i, iskreno, otvorenije potčinjen IRGC-u (Islamskoj revolucionarnoj gardi) - izjavila je Mona Jakubijan, direktorka programa za Bliski istok u Centru za strateške i međunarodne studije.

- Videli smo eliminaciju tadašnje vladajuće elite u Iranu, ali to se nije pretvorilo u dramatičnu promenu u pogledu toga ko je na vlasti ili kakav je njihov stav prema Sjedinjenim Državama.

Jakubijan upozorava da ni stručnjaci trenutno nemaju potpuni uvid u unutrašnje funkcionisanje iranske vlasti. Postoje brojne nepoznanice, što priznaju i pojedini američki zvaničnici. Jedno od ključnih pitanja jeste i stanje novog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, koji od početka rata nije viđen u javnosti niti fotografisan, što dodatno podstiče spekulacije o njegovoj ulozi i stvarnoj moći.

Poznato je, međutim, da Modžtaba ima snažne veze sa Revolucionarnom gardom, što mu je, prema procenama analitičara, i omogućilo dolazak na vrh vlasti. Zbog toga se smatra da je čak i više oslonjen na IRGC nego njegov prethodnik.

Istovremeno, ključne političke figure, poput predsednika Masuda Pezeškijana, ostaju na svojim pozicijama, što dodatno dovodi u pitanje tvrdnje o suštinskoj promeni režima.

Stručnjaci upozoravaju i na očekivano pojačavanje unutrašnje represije.

- Kada predsednik Tramp kaže da je promenio režim u Iranu, u pravu je u jednom smislu — promenio ga je u mnogo radikalniji režim - izjavio je Ali Vaez, direktor Iranskog projekta u Međunarodnoj kriznoj grupi.

- Svi ovi pojedinci koji su sada na funkcijama, novi savetnik za nacionalnu bezbednost, novi šef IRGC-a, predsednik parlamenta, koji je i sam bivši komandant Revolucionarne garde, svi su oni bili duboko uključeni u domaću represiju u prošlosti.

Iran je već početkom godine brutalno reagovao na proteste širom zemlje, pri čemu su bezbednosne snage pucale na demonstrante, dok je u poslednjih mesec dana izvršeno najmanje devet pogubljenja, od kojih su neka povezana sa zimskim protestima.

Novi režim će, prema procenama analitičara, biti još oprezniji i odlučniji u gušenju svakog oblika pobune, posebno nakon poziva iz Vašingtona na unutrašnje nemire.

- S obzirom na nivo paranoje u režimu, verujem da će represija biti strožija nego što je bila u prošlosti - rekao je Vaez.

- Ovo je ranjeni režim i ako preživi, neće popustiti ni milimetar svom stanovništvu, barem ne uskoro.

Iako su iranski vojni kapaciteti pretrpeli štetu u američkim i izraelskim napadima, Revolucionarna garda i dalje raspolaže ključnim resursima za kontrolu situacije unutar zemlje.

- Oni i dalje kontrolišu oružje i novac, kao i Basidž, koji predstavlja udarnu pesnicu represivnog aparata - navela je Jakubijan, ukazujući na paravojne snage koje su igrale ključnu ulogu u gušenju protesta.

- Nismo videli nikakav raspad kontrole režima, posebno u urbanim sredinama.

Istovremeno, vlasti su dodatno pooštrile kontrolu nad informacijama. Nacionalna blokada interneta traje već 36 dana, dok su pretraživači pod snažnom cenzurom, a određene ključne reči praktično ne daju rezultate.

Vlada je, prema navodima organizacija koje prate digitalna prava, unapredila i tehnologiju koja omogućava pristup globalnoj mreži samo osobama sa posebnim bezbednosnim dozvolama.

- Iranske vlasti će verovatno nastaviti da koriste iste metode — cenzuru, nadzor, selektivno blokiranje, pritisak na platforme, hapšenja i povremena gašenja interneta, ali trend jasno ide ka još centralizovanijoj i strožoj kontroli - rekao je Amir Rašidi iz Miaan Group.

Hapšenja disidenata se nastavljaju, a među poslednjim slučajevima je i privođenje poznate advokatice za ljudska prava Nasrin Sotudeh.

U međuvremenu, analitičari upozoravaju da bi rat mogao dodatno podstaći Iran da ubrza razvoj nuklearnog programa. Prethodna zabrana razvoja nuklearnog oružja, zasnovana na verskom dekretu ajatolaha Alija Hamneija, više nije na snazi.

- Za svaku vojsku, posedovanje ultimativnog sredstva odvraćanja je veoma privlačno - rekao je Vaez, ukazujući na činjenicu da Iran već raspolaže značajnim količinama visoko obogaćenog uranijuma.

Stručnjaci smatraju da bi Iran mogao slediti model Severne Koreje, koja, zahvaljujući nuklearnom oružju, izbegava direktne napade.

- Teško je zamisliti da režim može doći do drugačijeg zaključka osim da mu je nuklearno oružje najbolja garancija opstanka - ocenila je Jakubijan.

- U ovom trenutku, nemaju šta da izgube.

Tramp je u svojim obraćanjima ponovio tvrdnje da je Iran bio na pragu razvoja nuklearnog oružja i insistirao na narativu o promeni režima.

- Promena režima nije bio naš cilj. Nikada nismo rekli promena režima, ali promena režima se dogodila zbog smrti svih njihovih prvobitnih lidera - rekao je Tramp.

S druge strane, američki državni sekretar Marko Rubio zauzeo je oprezniji stav.

- Pogledajte, postoje neke pukotine koje se dešavaju unutra - rekao je Rubio.

- Iranski narod je neverovatan narod. Problem su ljudi koji ih vode. Ako novi lideri budu imali razumniju viziju, to bi bila dobra vest. Ali moramo biti spremni i na to da se to možda neće dogoditi.