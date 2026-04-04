Poznati američk novinar Taker Karlson kaže da je poziv predsednika SAD Donalda Trampa da saveznici obezbede Ormuski moreuz pokazao da Vašington više nije svetski policajac.

Govoreći u svom podkastu u četvrtak, Karlson je komentarisao Trampove izjave u kojima je predsednik SAD zapretio da će bombardovati Iran i da će ga vratiti u "kameno doba" bez navođenja tačnog vremenskog okvira za prekid vatre, istovremeno pozivajući druge zemlje da "preuzmu vođstvo" u deblokiranju Ormuskog moreuza - strateškog kanala kroz koji struji oko 20% globalne trgovine naftom.

Međutim, Vašingtonovi saveznici u NATO-u oklevali su da intervenišu nakon američko-izraelskih napada na Iran.

Karlson tvrdi da je "nacija koja nameće mir nacija koja je na čelu", dodajući da "zemlja koja nameće red u Persijskom zalivu, koja otvara Ormuski prolaz, je zemlja koja po definiciji upravlja svetom."

Srušen poredak znan od Drugog svetskog rata

Decenijama nakon Drugog svetskog rata, smatralo se da su SAD nacija sposobna da održi red, ali kriza u Ormuzu je pokazala da to više nije slučaj.

- Ne možemo otvoriti Ormuski moreuz i predsednik Sjedinjenih Država je to rekao sinoć , neka to uradi neko drugi, dakle, završili smo - rekao je Karlson.

On je tvrdio da čak i ako bi SAD potpuno uništile Iran kao koherentnu naciju, preostali vojnici ne bi imali poteškoća u ometanju pomorskog puta postavljanjem mina, korišćenjem jeftinih dronova, ili čak samo preteći da to učine, što znači da bi neprijateljstva pre ili kasnije morala da se završe diplomatskim dogovorom sa Teheranom.

- Ono što se dešava u Iranu je kraj američke imperije kakvu poznajemo .I to je tužno. Carstvo umire. Ali to nije kraj Sjedinjenih Država - dodao je.

SAD da se okrenu zapadnoj hemisferi

Karlson je priznao da će tranzicija doneti "mnogo patnje i tuge," ali je napomenuo da ona takođe nosi obećanje SAD koje bi moglo da obrati pažnju na zapadnu hemisferu, takođe bogatu resursima i vitalnu za stabilnost Amerike, bez potrebe da se okupiraju "zemlje u kojima nikada niste bili."