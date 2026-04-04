Marija Kilibarda vodila je borbu za majčinstvo godinama, a o svojoj želji da se ostvari u ulozi majke govorila je u podkastu Jednostavno roditelj.

- Kad se razvedeš sa 37 bez deteta a želiš dete, pa tri godine ne možeš da se zaljubiš, pa onda shvatiš koliko je podrška porodice važna. Kad sam rekla da želim dete i da ću biti sama u toj priči, porodica mi je rekla – nisi sama. I onda je moja psihijatrica rekla, Mako, sačekajte još malo, nije važno da li će biti sa 40 ili 42, ali statistički je nemoguće da se nećete ponovo zaljubiti. Malo posle toga, Bane je ušao u moj život. Sa 40 sam upoznala Baneta, a sa 44 sam rodila Senju - govori voditeljka i ističe da je imala veliki strah da će se kao majka ostvariti u poznim godinama.

- Plašilo me je da ću biti baba mama, a psihijatrica mi je rekla o kakvim vi malograđanštinama pričate, pa je l znate da meni dolaze devojke, mame od 27 godina koje nemaju energiju da se igraju sa svojom decom. Vi imate energiju.

Marija Kilibarda otkriva i da je veoma ponosna na uključenost svog partnera u roditeljstvo, te u granicama koje zajedno postavljaju.

- Mene svaki dan u roditeljstvu demantuje. Ja sam svaki dan, svakog ponedeljka, utorka, četvrtka, petka, neka nova mama. Imamo pravac, i tu smo za neke stvari baš dosledni. Nije poenta u gledanju crtaća, poenta je u dozvoli. Jer kada joj jednom daš na 2-3 minuta ima prava da traži i više. Ne treba joj ekran i šećeri industrijski - kaže Marija Kilibarda, i dodaje da su veoma striktni, te da ne odstupaju pred dobronamernim savetima bake i deke.

- Koliko je sve lakše što se tata i mama usaglase i guraju svoju priču. Meni se mnogo sviđa što Bane i ja u našem odnosu ignorišemo sve babe, tetke, deke, i sve dobronamerne savete. Nas dvoje postavljamo granice i ako hoćete da budete sa našim detetom, morate da poštujete to, to i to. Hoću baš da istrajemo u toj stvari. Izabrali smo malo teži, ali zdraviji put.

Što se pomoći tiče, Marija je ima, ali joj je izuzetno bitno da veći deo Senjinog dana bude prisutna:

- Stvarno ne želim da od Marije, naše bebisiterke, čujem, šta je Senja tog dana savladala. Želim da budem tu i dobro parče dana sam tu.

Kada je reč o vrtiću otkrila je svoje stavove.

- Ne mora da ide u vrtić pre treće godine. Detetu su potrebni mama i tata, drugari iz parkića, bake, deke, ljubav, toplina, dobra rutina, nega i kraj. Ja sreća nemam fiksno radno vreme, kombinujemo se Bane i ja, siterka Marija, bake i deke ne volim da opterećujem, oni dolaze da se igraju, ne uvaljujemo dete na čuvanje. Ne mora da ide do treće godine i ne treba joj za socijalizaciju.

O susretu sa Branislavom govorila je sa širokim osmehom na licu:

- Meni je život doneo Branislava jer je njegova želja za Senjom bila podjednako jaka kao moja. To je bila tačka spajanja. Mi smo se u 15 minuta upoznali, posvađali i dogovorili da imamo dete. Onda je počeo lockdown i mi smo počeli odmah da živimo zajedno i da čekamo Senju.

