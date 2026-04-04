Ruski ambasador u Velikoj Britaniji Andrej Kelin ocenio je danas da je američka i izraelska agresija protiv Irana, delimično, rezultat politike Londona.

"U stvari, tragični događaji u Iranu i širom regiona su delimično rezultat politike Londona, koja je išla na ruku antiiranskim jastrebovima u Vašingtonu i doprinela kolapsu Iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. (JCPOA)", rekao je Kelin, prenosi RIA Novosti.

On je skrenuo pažnju na, kako je naveo, cinizam Londona, koji kritikuje iranske odmazdne udare bez osude ratnih zločina nad iranskim stanovništvom.

"Sukob na Bliskom istoku je još jednom razotkrio cinizam Londona. Britanska vlada se pravi da ne primećuje ko je započeo sukob i ko je izvršio agresiju. Kritikuju Iran zbog kontranapada, kao da ih je on započeo. U međuvremenu, zatvaraju oči pred ratnim zločinima protiv iranskih civila, uključujući ubistvo maloletnika", naglasio je Kelin.

Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu.

Teheran izvodi odmazdne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

