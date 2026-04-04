Na internetu se pojavio video-snimak koji, prema navodima izvora koji su ga objavili, prikazuje snažan napad na ukrajinske vojnike u skloništu.

Snimak je, kako se tvrdi, zabeležio operater drona iz sastava grupe trupa „Jug“, a objavio ga je Telegram kanal „Južni front“. Na njemu se vidi dejstvo iz vazduha usmereno ka objektu u kojem su se nalazili pripadnici Oružanih snaga Ukrajine.

Prema istim navodima, reč je o preciznom udaru koji je izveden pomoću bespilotne letelice, što se uklapa u sve češću upotrebu dronova na ratištu.

Ranije su se pojavili i drugi snimci sa terena koji prikazuju upotrebu takozvanih „kamikaza dronova“. U jednom od tih slučajeva zabeležen je trenutak kada se bespilotna letelica obrušava na vozilo u kojem su se nalazila dva vojnika, dok su se kretali seoskim putem u pograničnom području.

Takođe, ruske snage su i ranije koristile dronove za gađanje oklopnih i drugih vojnih vozila ukrajinskih snaga na pravcu između Konstantinovke i Družkovke, na teritoriji Donjecke Narodne Republike.

Upotreba bespilotnih sistema na ovom ratištu sve je intenzivnija, a snimci sa terena često se objavljuju na društvenim mrežama i kanalima bliskim različitim stranama u sukobu.