Pevačica Aleksandra Stojković Džidža u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" progovorila je o najtežem životnom udarcu koji ju je zadesio kada je izgubila bebu.

Od slučajnog upoznavanja sa partnerom Milanom i srećnih vesti, do trenutka kada je sve stalo u doktorskoj ordinaciji, pevačica je otkrila ko joj je bio najveći oslonac kada je došlo do gubitka bebe kao i u periodu dok se oporavljala.

Sreća zbog veze i trudnoće prekinuta je tokom jednog uobičajenog lekarskog pregleda.

- Otišli smo na pregled potpuno bezbrižni. Sve je bilo normalno, to je bio uobičajen pregled. Znamo se jako dugo sa doktorkom i moja majka isto ide kod nje, astmosfera je bila poprilično opuštena. U jednom trenutku je sve stalo, muk. Mama mi je govorila da se smirim, dok sam ja zapitkivala: "Šta se dešava, šta se dešava", tada su mi rekli da moram u bolnicu. Moram da priznam da je tu nekako ona bila mnogo jača figura od tate - priznala je pevačica.

Dok se Džidža suočavala sa situacijom u kojoj se našla i ogromnim gubitkom, njeni najbliži su bili uz nju. Mama joj je pružila najveću podršku.

- Tata se malo slomio, moram da priznam. Milan je bio na paramparčad. Majka je bila ta koja je govorila: "Stani, polako, sačekaj, nema suza, lagano, hajmo sad". I tako se odigralo sve do kraja - ispričala je Aleksandra.

U najtežim trenucima, reči njene majke Dunje su joj mnogo pomogle.

- Samo je vikala: "Meni je bitno da si ti dobro i da si ti zdrava". To jutro sam dobila nalaze krvi koji su bili savršeni jer sam radila tu krvnu sliku u trudnoći. Govorila mi je: "Meni je to najvažnije, da si ti dobro i da si ti zdrava". I ta rečenica mi je ostala u glavi, ponavljala je: "Ti si moje dete, meni je moje dete najvažnije i meni je to ostalo nekako u glavi". Ta rečenica je mene držala. I držala me posle tog perioda, posle te operacije, postoperativni period, odmor, oporavak. I njima je isto govorila: "Smirite se, ne možete tako, njoj sad ne treba stres" - govorila je Džidža.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: