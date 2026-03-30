Jelena Karleuša prokomentarisala je Jakova Jozinovića, nakon što je zabranio da se na Jutjubu objavi nastup pevača Pavla Petkovića, koji je pevao njegovu pesmu.



U muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", Naime, mladi pevač Pavle Petković, otpevao je pesmu mladog Jakova pod nazivom "Ja volim kad si tu", međutim, zbog toga se na kraju gorko pokajao.

Jakov je zabranio da se izvođenje njegove pesme objavljuje na zvaničnom kanalu "Pinkovih zvezda" gde je takmičar i izvodio ovu numeru.

Budući da je Jozinović napravio nekoliko koncerata na kojima je pevao isključivo tuđe pesme, jer osim pomenute numere nema nijednu svoju, njegova odluka izrevoltirala je mnoge, među kojima se našla i Jelena Karleuša.

- Kao što znate, ja sam član žirija "Pinkovih zvezda", najgledanijeg talent šoua programa na Balkanu, a verovatno i šire. Šta se desilo? Desilo se to da je jedan od naših takmičara izabrao da se takmiči sa pesmom trenutno vrlo aktuelnog i simpatičnog mladog momka Jakova Jozinovića. To je ona pesmica vrlo iritantna "Ja volim kad si tu" od koje mi se realno s*re. Izabrao je da peva tu pesmu i dečko je to odlično uradio - počela je pevačica i nastavila:

- Kada je reč o tom Jakobu Jakuboriću, kao što znate reč je o momku koji pravi koncerte na kojima peva isključivo tuđe pesme, isključivo tuđ rad, krv, suze, znoj, odricanje, ulaganje, bobra i za to naplaćuje karte i to naziva svojim uspehom. Okej, ko želi da sluša pevače koji originalne pesme peva lošije od originala, to se zove demokratija, sloboda volje, radite šta hoćete. Međutim, dešava se vrhunska ironija i cinizam. Jakob Jakurović je strajkovao “Pinkove Zvezde”, iz razloga što ne dozvoljava da se jedna jedina njegova pesmica emituje na našem Jutjub kanalu.

- Čovek koji pravi karijeru pevajući tuđe pesme, ne dozvoljava da jedan od naših takmičara otpeva njegovu pesmu, jer Pink nema dozvolu.

- Pevam već 30 godina, ni na jednom koncertu nikada nisam otpevala nečiju tuđu pesmu. Pevam od 16. godine, naplaćujem karte i naplaćujem samo za ono u šta sam ja uložila cei svoj život, trud, rad, talenat i sada već, milione, da bi te pesme postale hitovi. Kada pevam po klubovima otpevam nečiju tuđu ponekad, ali 99 odsto mog repertoara su moje pesme i moji najveći hitovi. Ako već želite da učinite dobro mladim ljudima apelujte na njih da snimaju svoje pesme. Ako već snimaju tuđe neka to barem bude približno dobro originalu ili možda bolje - rekla je Jelena i u videu pokazala jedan nastup nepoznatog mladog pevača sa Tiktoka.

- Evo poslušajte kako to treba da zvuči kada jedan mladi pevač peva tuđu pesmu i razvali. Ako Jakov Jakurović, Jazokuzović puni pet, šest, sedam Sava centara sa pevanjem tuđih pesama, a da to ne zvuči bolje od originala, onda ovaj momak ko god da je, ja ne znam kako se zove, koji me je oduševio i ostavio bez teksta, zaslužuje Ušće - zaključila je Karleuša.

