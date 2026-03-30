Nekoliko stotina komandosa, pripadnika američkih jedinica za specijalne operacije, stiglo je na Bliski istok gde su se pridružili hiljadama marinaca i padobranaca vojske, saopštila su dva američka vojna zvaničnika.

Zvaničnici su pod uslovom anonimnosti rekli za "Njujork tajms" da dolazak specijalno obučenih jedinica ima za cilj da američkom predsedniku Donaldu Trampu pruži dodatne mogućnosti za proširenje jednomesečnog rata sa Iranom.

Komandosima, među kojima su vojni rendžeri i mornaričke foke, još nisu dodeljene konkretne misije, ali bi oni, kao specijalizovane kopnene trupe, mogli da budu raspoređeni da pomognu u zaštiti Ormuskog moreuza, koji je Iran zatvorio, ili bi mogli da učestvuju u misiji pokušaja zauzimanja ostrva Harg, iranskog naftnog čvorišta u severnom Persijskom zalivu, rekli su zvaničnici.

Među potencijalnim misijama u kojima bi mogli da učestvuju je i iznošenje iranskog visoko obogaćenog uranijuma iz nuklearnog postrojenja Isfahan.

Komandosi se pridružuju 2.500 marinaca i još 2.500 mornara, koji su nedavno stigli u region.

Na Bliskom istoku trenutno ima ukupno više od 50.000 američkih vojnika, što je oko 10.000 više nego obično, prenosi Tanjug.

