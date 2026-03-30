Kompozitor Goran Ratković Rale imao je zakazanu operaciju srca, ali je ista odložena.

Sada se oglasio i otkrio zašto nije uspeo da odradi intervenciju.

Iako je pre nekoliko dana došao na Institut, spreman da legne u bolnicu i odradi neophodnu operaciju srca. Ipak, danas je otkrio da je otpušten iz bolnice i da mora još da sačeka budući da trenutno ima drugih zdravstvenih problema zbog kojih je intervencija trenutno nemoguća.

- Nisam dobro. Imao sam neku operaciju zuba i sve me živo boli. Nisam imao operaciju srca, i neću ni imati dok ovo ne sredim. Sad sam kod kuće, moram da odmaram - rekao je Rale.

Pričao o operaciji

Podsetimo, Rale je nedavno govorio o svom stanju.

- Dobro sam, ne znam kad će me primiti na operaciju, danas posle tri sata ću saznati. Juče sam završavao sve oko papirologije. Ana je u hotelu, tražim neku maramu za nju, ne mogu da nađem - rekao je Rale kratko, a potom se uputio u hotel.

