Američki borbeni avioni presreli su putnički avion koji je narušio vazdušni prostor iznad rezidencije Mar-a -Lago američkog predsednika Donalda Trampa.

Severnoamerička komanda za vazdušnu odbranu (NORAD) potvrdila je da su borbeni avioni F-16 u nedelju presreli avion koji je ušao u zonu privremenog ograničenja leta (TFR) oko 13.15 časova po lokalnom vremenu, zonu koja se obično uvodi kada je predsednik u tom području, prenosi CBS njuz.

Tokom incidenta, borbeni avioni su aktivirali baklje koje se koriste za privlačenje pažnje pilota ili komunikaciju s njim i čije korišćenje, navodi se, podrazumeva poštovanje bezbednosti i ne predstavlja opasnost za ljude. Putnički avion je ispraćen iz ograničenog područja nakon što je komunikacija ponovo uspostavljena.

Kako navode izvori iz Bele kuće, Tramp je u vreme incidenta bio u svom golf klubu u Palm Biču. NORAD je poslednjih meseci zabeležio desetine sličnih incidenata u tom području, a o ovom poslednjem se saznalo kada je video jednog od putnika Delta Erlajnsa počeo da kruži na društvenim mrežama, i na njemu se čuje pilot kako obaveštava putnike o sletanju zbog potencijalnog bezbednosnog propusta.

"Nisu sigurni šta je to bilo, ali očigledno je dron došao blizu aerodroma", čuje se pilot kako govori preko razglasa.

Međutim, NORAD je kasnije potvrdio da je sigurnosni propust bio putnički avion. Presretanje dolazi nakon odluke u oktobru da se uvede 24/7, tokom cele godine, ograničenje letenja oko Mar-a-Lagoa.

