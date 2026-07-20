Mevlida, Mustafa i Minka Durdžić među prvima stigli u Šimanovce na veliko finale Elite. Oni su rekli da očekuju da će Asmin večeras odneti prvo mesto i osvojiti 100.000 evra.

- Roditelji uvek opraštaju deci, ko će da oprosti ako ne tata i mama. Očekujemo prvo mesto. Ne plašimo se suočavanja sa Takijem, nismo došli da se svađamo sa Takijem, niti sa bilo kim. Bio je najaktivniji u Eliti, očekujemo plasman, to je igra. Bilo je tu i neprijatnih momenata, koje nismo očekivali, to je njegov život. Maju nećemo pozdraviti, ne zaslužuje pažnju sa naše strane. Ona je umno poremećena. Aneli i Maja su iste. Staniju bih voleo da zagrlim, ona je mnogo moralnija od ostalih. Sa Norom nam je uskraćena svaka mogućnost da imamo kontakt - rekao je Asminov otac Mustafa.

-Ne želim da komentarišem, niti planiram da komentarišem. Maja nikada neće sedeti sa mnom za istim stolom. Asmin ima parava na svoje odluke. Voleli bismo da se Asmin pomiri sa Stanijom, tri godine smo bili u kontaktu sa njom - rekla je Asminova sestra, a detaljnije pogledajte u videu, koji se nalazi u okviru teksta.

Veštačka inteligencija tvrdi da je ovo pobednik "Elite 9"

Neviđeni šok usledio je pred samo superfinale rijalitija "Zadruga 9 Elita" nakon što je veštačka inteligencija izbacila matematičke procene za konačan plasman. Nakon što je prošle sezone nepogrešivo najavila pobedu Nenada Marinkovića Gastoza, veštačka inteligencija je sada napravila novu pometnju.

Naime, ona je na tron i prvo mesto postavila Anđela Rankovića sa osvojenih 42% glasova.

Na poziciji broj dva, prema ovim tehnološkim proračunima, naći će se Aneli Ahmić koja drži stabilnih 33% podrške, dok je bronzana medalja pripala Staniji Dobrojević sa 25% ukupnih glasova.

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